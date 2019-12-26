بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الخميس 26 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر YALLA SHOOT من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA STAR ضد نظيره نادي ليستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز LIVERPOOL ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية على ملعب كينج باور.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي ليستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق روؤف خليف.





بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي ليستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي ليستر سيت اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي ليستر سيتي YALLA SHOOT في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.



