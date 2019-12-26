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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السادسة يفرج عن الأفيش الرسمي له

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:36 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أفرجت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن البوستر أو الأفيش الرسمى للدورة السادسة، تتصدره شخصية هيباتيا التي عاشت حياتها تقاوم الجهل قبل أن يتم إعدامها.

وخلال المهرجان، من المقرر أن يتم تكريم الفنان إبراهيم نصر، وذلك خلال حفل افتتاح دورته السادسة، تقديرا لمشواره الفني الكبير.

ومن المنتظر أن تستمر  عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بدعم من الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم للقصير، وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.
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