أحمد نافع ومافيا العبقري ويوسف ماندو يشعلو "اليوتيوب" بمهرجان "الساعة 9 واقف"

طرح منذ قليل، نجوم المهرجانات الشعبية أحمد نافع، ومافايا العبقري، ويوسف ماندو، مهرجان جديد يحمل اسم "الساعة 9 واقف"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على تفاعل عشاق المهرجان.



تفاصيل مهرجان "الساعه 9 واقف"



يقدم المهرجان كل من أحمد نافع ومافيا العبقرى ويوسف ماندو، توزيع "العبقري"، ومن كلمات "نافع"، ويتقول كلماته: "أهدا خمسة يسطى اشطة، هي قفشة جت بغمزة، أحنا جينا، ليه ترازينا افتح سكه عشان معالينا، الدنيا ضلمه فين العالمة، احنا اشتكينا الهزة حلوة، شفه حمرا عاشقه الخمار بتحب الدلع والمزاولة، طب وانا مالي مالي هي شغلت بالي احب انا الحنيه بس ايه جرالي".



يذكر أن أحمد من احدى نجوم المهرجانات الذي اثار الجدل الواسع بمهرجان "دلع تكاتك"، وعاد منذ فتره قصيرة إلى ساحه المهرجانات، وقدم باقه من الاعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، وعن الموزع مافيا العبقري ذاع صيته بعد أن أعاد توزيع اغنية "متشكرين على اللي عدى واللي راح"، للراحل حسن الأسمر، ثم تغيب عن ساحة المهرجانات الشعبية لفترة كبيرة.

