



يطمح ليستر سيتى الذى يلعب له هدف المنافسة جيمى فردى برصيد 17 هدف فى تقديم مستوى مميز ومقنع أمام المتصدر، ويأتى ترتيب الليستر في المركز الثاني بترتيب الدول برصيد 39 نقطة وبفارق عشر نقاط عن المتصدر





يبدأ اليوم إنطلاق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي القادمة في الدوري الانجليزي الخميس 26 ديسمبر 2019 والتي يبحث عنها كافة عشاق الدوري،ومحمد صلاح بالتحديد،و سيتم اقامتها خلال ساعات قليلة من الآن.





قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وليستر سيتى اليوم

نوفر كافة القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة مباراة ليفربول وليستر سيتى، يوم الخميس بين بطل كأس العالم للأندية فريق ليفربول، وبين وصيف الدوري الإنجليزي فريق ليستر سيتى، وبرغم ان الفارق بينهما فى عدد النقاط فى ترتيب الدورى الانجليزى هو عشر نقاط ولكن ليستر سيتى، يسعى دائما لملاحقة ليفربول والتحليق فى الصدارة والوصول الى قمة “البريميرليج”، ليستر سيتي يدخل المباراة وكله عزم وقوة للفوز على أبناء يورغن كلوب لرد الاعتبار بعد خسارته الاخير في الاسبوع الماضي على يد غريمه مانشستر سيتي بثلاثة نقاط





ترتيب ليفربول وليستر سيتى قبل المباراة

ويتصدر ليفربول ترتيب الجدول برصيد 49 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام وست هام من الجولة الماضية، حقق الفريق الفوز في 16 لقاء وتعادل فى مباراة واحدة حتى الآن ولم يخسر فى أى مناسبات، وكان الليفر قد حقق لقب بطولة كأس العالم للأندية بعدما توج على حساب فريق فلامنجو البرازيلي فى المباراة التى انتهت بهدف نظيف فى الوقت الإضافى، وتعد هذه البطولة هى الأولى فى تاريخ الليفر بعد حصوله على لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى.





ويحل ليستر سيتى فى المركز الثانى بالترتيب برصيد 39 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم، وكانت نتيجة لقاء الجولة الماضية أمام فريق مانشستر سيتى قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1 .





الفريق ليفربول ليستر سيتى

الترتيب الاول الثانى

عدد النقاط 49 39

موعد لقاء ليستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريقي ليستر سيتي وليفربول فى الأسبوع التاسع عشر فى الدورى الإنجليزى يوم الخميس 26/12/2019، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بالتوقيت السعودي الدولي، وفي الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي غرينتش.

كما يذكر أنه سيتم نقل اللقاء على قناة bein sport hd2، بتعليق رؤوف خليف، بجانب نقل استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.





تشكيل المباراة المتوقع للريدز ليفربول

سيكون التشكيل المتوقع لفريق الريدز اليوم والذى قد يستقر عليه المدير الفني للفريق يورغن كلوب كما يلي:-





سيكون في حراسة المرمى اللاعب أليسون بيكر.

اما خط الدفاع سيكون متواجد كلا من لوفرين فان دايك روبرسون أرنولد.

وفى خط الوسط نتوقع وجود كلا من هندرسون نابي كيتا فينالدوم.

واخير فى خط الهجوم سيكون معنا الفرعون المصري محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو.





الجدير بالذكر ان مجموعة قنوات بى ان سبورت و الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدورى الانجليزى عبر شاشتها وتنقل قناة beIN Sports HD 2 مباراة ليفربول اليوم تعليق محمود رؤوف واليكم باق القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وليستر سيتى كما يلي:- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E. قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3. قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1. RMC Sport 1 قناة التردد، 12522عمودي / معدل الترميز، 29950/ القمر، Telecom 2C.

نقدم لكم تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة القمة بين ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، شاهد قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وليستر سيتى اليوم، حيث تقام مباراة الأسبوع التاسع عشر والأخيرة من الدور الأول فى الدورى الإنجليزى يوم الخميس 26/12/2019، ويستضيف فريق ليستر سيتي منافسه ليفربول على ملعب كينغ باور، ويأمل ليستر فى تحقيق الفوز باللقاء واللحاق بالقمة، فيما يطمح ليفربول لعودة انتصاراته المحلية ومواصلة الهيمنة على الصدارة.