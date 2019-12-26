الجدير بالذكر ان مجموعة قنوات بى ان سبورت و الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدورى الانجليزى عبر شاشتها وتنقل قناة beIN Sports HD 2 مباراة ليفربول اليوم تعليق  محمود رؤوف واليكم باق القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وليستر سيتى كما يلي:-

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV /التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة M4 Sport /التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Rah-e-Farda /التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.
RMC Sport 1 قناةالتردد، 12522عمودي / معدل الترميز، 29950/ القمر، Telecom 2C.