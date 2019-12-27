توقعات الأبراج لعام 2020.. "النحس اتفك.. وهتلاقوا الحب"

ديسمبر تنتهى كل الأحلام" تصف بشكل واقعة مدى تعلق كل إنسان بالبدايات الجديدة، مع بداية العام الجديد يشغل بال كل منا ماذا ينتظرنى في عامي الجديد؟ هل سأحصل على وظيفة جديدة؟ ماذا عن حياتي العاطفية؟ هل سيكون الحظ حليفي هذا العام؟ ليلجأ البعض لمتابعة توقعات أبراجهم الفلكية لمعرفة إجابة أسئلته التي تشغل باله.



وخلال هذا التقرير تستعرض دكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، توقعات الأبراج لعام 2020 وتبدأها بالأبراج الترابية: "الجدى، الثور، العذراء" الذين عانوا خلال السنوات الـ٣ الماضية من قلة في "الحظ"، وسيكون عام ٢٠٢٠ عام "فك النحس"، لأن العام سيبدأ بثلاث كواكب مكتملة ومجمعين في برج الجدي، وخاصة كوكب "الحظ" وهو المشترى الذي يدعمهم وهو ما يعطيهم حظا كبيرا.



أما الأبراج التي ستعاني من قلة في الحظ فهي السرطان والحمل والميزان، بينما الأبراج التي ستحظى بالحب خلال ٢٠٢٠ فهي الأبراج الهوائية: "الجوزاء، الدلو، الميزان" وذلك لأن سيكون لديهم كوكب "فينوس" خلال أربع شهور بصورة استثنائية، خلال العام القادم، ما يعطى أيضًا للكواكب الأخرى مثل الدلو والميزان حظا كبيرا في الحب.



وتستعرض توقعات الأبراج بداية من برج الجدى "الحظ حليفك فى الحب والعمل"

كما ذكرنا فى بداية التقرير، أن الأبراج الترابية سيكون عامها عام الحظ، وذلك بوجود كوكب الحظ وهو المشترى في برج الجدي، ما يعنى أن النجاح حليف برج الجدي، كما يعطيهم فرص مهمة على الصعيد المهني، وعلى الصعيد العاطفي سعادة في الحب.



برج الثور.. حياتك أحسن 2020

يعتبر عام 2020، سنة حظ بالنسبة لمواليد برج الثور، كما يكون لديهم روح انفتاح أكثر على كل ماهو جديد في الحياة، واستعداد للتعرف على أشخاص جدد، وقبول التغير في حياتهم، كما أن وجود كوكب "أورانوس" في البرج يدفع الثور للثورة على كل ما يريد تغييره، وبالتالى هذا في صالح مواليد برج الثور.



برج الحمل.. "مر في الشغل وعسل في الحب"

يشهد مواليد برج الحمل خلال العام القادم تغيرات كبيرة على الصعيد المهنى، لأن عام 2020، سيبدأ بثلاث كواكب في وضع معاكس مهنيًا، وهذا من الممكن يجعلهم معرضين لضغوط وارتباكات في عملهم، لكن هذا لا يدعو للقلق، لأن في النهاية هذه الضغوط تعمل لصالح الحمل، لتغيير نحو الأفضل.



وعلى الصعيد العاطفي، سيكون الحال أفضل حيث سيكون هناك فرص للإرتباط بالنسبة لغير المرتبطين عاطفيًا، والمرتبطون سيكون لديهم فرص لتوطيد علاقتهم بالأحباب وشركاء الحياة.



برج الجوزاء.. "هتحب وتقب"

يعتبر عام 2020 سنة سعيدة وانفراجة لمواليد برج الجوزاء، بعد قضاء أيام صعبة بعام 2019، حيث يشهد الجوزاء تقدم مهني وحظ كبير في الحب، وفرص كبيرة للارتباط العاطفى، بالنسبة لغير المرتبطين، وبالنسبة للمرتبطين عاطفيًا لديهم فرصة للاستمتاع بحياتهم العاطفية، خصوصًا عندما يدخل كوكب فينوس برج الجوزاء لمدة 4 شهور، وهذا سيحدث من بداية شهر أبريل.



برج السرطان.. "ماتستعجلش"

يعانى مواليد برج السرطان من بعض الضغوطات، خصوصًا أن السنة تبدأ بمواجهة ثلاث كواكب فى برج السرطان، ولذلك يجب على السرطان أن يعمل بجد العام القادم، ويدرس قراراته قبل تنفيذها، مع تجنب الدخول في أي مغامرات من أي نوع من المخاطرة، خصوصًا من النواحي العاطفية والمالية، لذلك عليهم أن يتحلوا بالصبر حتى نهاية العام.



برج الأسد.. أجواء ممتعة

يشهد مواليد برج الأسد العام القادم أجواء ممتعة على كل الأصعدة، خاصة الصعيد المهنى والعاطفى يكون هناك اتزان أكثر في العلاقات العاطفية، وعمق أكثر في علاقاته بالآخرين.



برج العذراء.. هتلاقى الحب

يشعر مواليد برج العذراء العام القادم، بالنشاط والحيوية، حيث يعملون بحماس على الصعيد المهنى، مع توطيد العلاقات مع زملاء ورؤساء العمل، وعقد صداقات جديدة على الصعيد الاجتماعى، وعلى الصعيد العاطفي من الممكن أن يجدوا السعادة التي طالما حلموا بها مع الشخص المناسب.



برج الميزان.. نصيب كبير من السعادة

يحصل مواليد برج الميزان على نصيب كبير من السعادة والحب في العام القادم، وذلك لتركز كوكب فينوس في منزلة الحظ خلال أربع شهور، ومن أول أبريل يشهد الميزان سعادة على الصعيد العاطفي، وفرصة لبدء علاقات عاطفية جديدة لغير المرتبطين، وبالنسبة للمرتبطين يشهدون توطيد علاقات عاطفية مع الأهل والأحباب، وفي الحياة العملية والاجتماعية يواجه الميزان بعض العقبات لذلك يجب أن يتحلى بالقوة والصبر.



برج العقرب.. دخول مشاريع جديدة

تجعل سنة 2020 مواليد برج العقرب يمتلكون روح النشاط والحماس والحركة لتحقيق كل ما يتمنون وتغير الكثير فى حياتهم، والفلك يعطيهم رغبة فى الدخول بمشاريع جديدة سواء في العمل أو الحب.



برج القوس.. "بلاش خصام من أول 3 أبريل"

مواليد برج القوس في 2020، يشهدون تقدما مهنيا خصوصًا في 22 مارس، وأما من الناحية العاطفية فكوكب فينوس سيكون في مواجهة القوس خلال أربعة شهور، لذلك يجب على مواليد القوس تجنب الخلافات العاطفية من أول 3 أبريل حتى أول أغسطس.



برج الدلو.. "خلى بالك"

يمتلك مواليد برج الدلو فى عام 2020، رغبة في الخروج عن المألوف، كما أن الحظ يحالفهم على الصعيد العاطفى، من أول يوم 4 أبريل حتى أول أغسطس، لكن مهنيًا مطالبين بتحديد أهدافهم، والتحرك بحذر.



برج الحوت.. سنة الطموح والمكاسب

تعتبر سنة 2020 عام الطموح والمكاسب لمواليد برج الحوت على جميع الأصعدة من تحقيق طموحات وتكوين صداقات طويلة الأمل، وإيجاد الحب الحقيقى.



"في ديسمبر تنتهي كل الأحلام وفي يناير تبدأ أحلام جديدة".. مقولة من رواية "في