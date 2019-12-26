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بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:07 م
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بوابة الفجر
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بدأ مسئولو النادي الأهلي في التحرك للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي عقب نهاية الموسم الجاري.


وفتح الاهلي مفاوضات مع الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي إلا أن إدارة الدراويش قامت بتأجيل المفاوضات حتي نهاية الموسم .


وحصل الاهلي على وعد من نادي الإسماعيصلي بدراسة العرض المقدم في الصيف المقبل خاصة وأن اللاعب لديه عرض آخر من نادي الزمالك.


وتسعي إدارة الإسماعيلي الحصول على أكبر عائد مادي من بيع باهر المحمدي في ظل صراع الأهلي والزمالك للحصول على خدماته في الصيف القادم.



يذكر أن باهر المحمدى يعتبر من العناصر المميزة فى الخطوط الخلفية بالدورى المصرى، حيث يجيد المشاركة فى مركزى المساك والظهير الأيمن.

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