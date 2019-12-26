حصاد الكرة السعودية 2019| الأخضر بلا بطولات.. والهلال يثأر للعرب في دوري أبطال آسيا





أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019، والذي شهد العديد من الأحداث المثيرة والانجازات الهامة الخاصة بالكرة السعودية سواء على المستوى الدولي أو القاري.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد الكرة السعودية لعام 2019:-





مشاركات هامة للمنتخب السعودي:-





كأس آسيا.. قتال بلا جدوى

بدأ المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا بتحقيقه العلامه الكاملة في دور المجموعات، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب الياباني بهدف نظيف، ثم الفوز على لبنان بهدفين دون رد، إلا أنه سقط أمام قطر بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة، قبل أن يودع كأس آسيا مبكرًا على يد منتخب اليابان بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور الـ16 للبطولة.





وصافة كأس الخليج العربي

حصد المنتخب السعودي المركز الثاني في خليجي 24، بعدما تلقى هزيمة على يد البحرين بهدف نظيف، في المباراة النهائية بالبطولة.





وعلى الرغم من حصد الأخضر لوصافة كأس الخليج إلا أنه عاش لحظات في غاية الصعوبة منذ بداية مشواره في البطولة، حينما تلقى هزيمة قاسية أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسرعان ما أعاد الأخضر هيبته بتحقيق انتصارين متتاليين على منتخب البحرين وعمان، ثم حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري، بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي، ثم الهزيمة أمام البحرين في المباراة النهائية بالبطولة.





وعلى مستوى الأندية السعودية:-





النصر يتوج بدوري المحترفين

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر آداء مبهر طوال مشوارة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين للموسم 2018-2019، ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، برصيد 70 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، فاز في 22 مواجهة، وتعادل في 4 لقاءات، فيما هزم في 4 آخرين.





فيما يشهد الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، احتلال العالمي لصدارة جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، حصدهم من 12 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في إثنين، وهزم في إثنين آخرين، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يسعى إلى استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري، وتعويض فارق الـ6 نقاط بينه وبين النصر، وذلك عقب انشغاله بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





الهلال يثأر للعرب.. ويتوج بدوري أبطال آسيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي للبطولة.





وبهذا الفوز يكون الهلال قد أعاد لقب كأس دوري أبطال آسيا إلى رصيد الكرة العربية بعد غياب 8 سنوات، منذ تتويج السد القطري باللقب لعام 2011.





ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي ناد عربي في حصد اللقب الآسيوي، قبل أن يتمكن الهلال من الثأر لأندية العربية، ويتوج به للمرة الثالثة في تاريخه، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا، حيث يعد الأكثر فوزا باللقب، بعدما حصد لقب آسيا لعام 1991، و2000، وأخيرا عام 2019.





كما أصبح الزعيم أكثر الأندية وصولا للمبارة النهائية، حيث خاض 7 مواجهات في النهائي الآسيوي، إلى جانب حصوله على وصافة البطولة ل4 نسخ في أعوام 1986، 1987، 2014، 2017.





الهلال يكتب إنجاز جديد للكرة السعودية

قدم فريق الهلال مستوى مميز طوال مشواره في بطوله كأس العالم للأندية، رغم أنه يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه حصد المركز الرابع لمونديال الأندية، حيث بدأ الزعيم مشواره بفوز ثمين على فريق الترجي التونسي، بهدف نظيف، وذلك قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل الهزيمه أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح.



