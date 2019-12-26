رئيس الوزراء عن تطوير منطقة مجرى العيون: إنجاز كبير (فيديو)



وصرح رئيس الوزراء، أن مساحة منطقة سور مجرى العيون تبلغ 95 فدانا، أي تعادل ضعف مساحة منطقة ماسبيرو، موضحا أنه تم إخلاء منطقة المدابغ بالكامل بالمنطقة، وجاري تطوير المنطقة، وهو ما يعد إنجاز كبير.





وأوضح رئيس الوزراء، أن منطقة المدابغ كانت تتسبب في نسبة تلوث كبيرة في القاهرة، لافتا إلى أنه تم نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي، كما تضمنت المدينة الجديدة مساكن لنحو 1500 أسرة، مؤكدا أنه سكن لائق بالأسر.



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد جانب من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمنطقة سور مجرى العيون، وعين الصيرة.