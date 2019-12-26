حصاد 2019.. المنتخب الأولمبي فرحة المصريين

إستطاع منتخب مصر الأولمبي أن يكون هو فرحة المصريين خلال عام 2019 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى البطولة التى أقيمت فى مصر، ليحقق البطولة الأولى فى تاريخ منتخب مصر الأولمبي والتأهل لأولمبياد طوكيو بفريق قوى يضم عدد كبير من اللاعبين الواعدين فى الكرة المصرية والذى يقودهم المدير الفني المخضرم شوقي غريب والذى يعد أحد أفضل المدربين فى الكرة المصرية.





أرقام قياسية فى فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

انهي منتخب مصر الأولمبي لعنة الأرض لاول مرة في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ليفوز منظمها باللقب، ففي البطولة الأولى والثانية فشل البلد المضيف في التتويج باللقب، ففي بطولة عام 2011، فاز منتخب الجابون باللقب، رغم إقامة البطولة في المغرب، وخلال بطولة كأس أمم افريقيا عام 2015 والتي أقيمت في السنغال، والتي كانت مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، فشل مستضيف البطولة في حسم اللقب، وتمكن المنتخب النيجيري في التتويج باللقب.





مشوار منتخب مصر الأولمبي فى البطولة

وقع منتخب مصر الأولمبي فى المجموعة الأولى التى ضمت كل من مالي وغانا والكاميرون وإستطاع الفريق تحت قيادة شوقي غريب فى الفوز بالثلاث مباريات على مالي بهدف سجله مصطفي محمد وعلى فريق غانا بثلاثية لهجفين بتوقيع كل من مصطفي محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وفوز على منتخب الكاميرون بهدفين لهدف سجلهم مصطفي محمد.





ليتأهل الفراعنة للدور نصف نهائي من البطولة لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وبالفعل إستطاع المنتخب الفوز بثلاثية دون رد سجلهم كل من رمضان صبحي هدف وعبد الرحمن مجدى هدفين ليتأهل الفريق لأولمبياد طوكيو 2020 ولنهائي البطولة.





وواجه منتخب مصر نظيره كوتديفوار فى المباراة النهائية وانتهت بفوز مصر بهدفين لهدف فى الوقت القاتل من الوقت الإضافي بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منتخب سجل لمصر كل من كريم العراقي ورمضان صبحي.





مصر تحصد جوائز البطولة

توج منتخب مصر ولاعبيه ومديره الفنى بكل جوائز الاتحاد الإفريقى المقدمة خلال البطولة، حصل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على جائزة أفضل مدرب فى البطولة كما حصل رمضان صبحي قائد مصر الأولمبي على لقب أفضل لاعب فى البطولة وأيضا حصل مصطفي محمد على جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف وأيضا محمد صبحي على أفضل حارس فى البطولة.



