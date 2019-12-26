Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد 2019.. المنتخب الأولمبي فرحة المصريين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد جمال
Advertisements
إستطاع منتخب مصر الأولمبي أن يكون هو فرحة المصريين خلال عام 2019 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى البطولة التى أقيمت فى مصر، ليحقق البطولة الأولى فى تاريخ منتخب مصر الأولمبي والتأهل لأولمبياد طوكيو بفريق قوى يضم عدد كبير من اللاعبين الواعدين فى الكرة المصرية والذى يقودهم المدير الفني المخضرم شوقي غريب والذى يعد أحد أفضل المدربين فى الكرة المصرية.

أرقام قياسية فى فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة
انهي منتخب مصر الأولمبي لعنة الأرض لاول مرة في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ليفوز منظمها باللقب، ففي البطولة الأولى والثانية فشل البلد المضيف في التتويج باللقب، ففي بطولة عام 2011، فاز منتخب الجابون باللقب، رغم إقامة البطولة في المغرب، وخلال بطولة كأس أمم افريقيا عام 2015 والتي أقيمت في السنغال، والتي كانت مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، فشل مستضيف البطولة في حسم اللقب، وتمكن المنتخب النيجيري في التتويج باللقب.

مشوار منتخب مصر الأولمبي فى البطولة
وقع منتخب مصر الأولمبي فى المجموعة الأولى التى ضمت كل من مالي وغانا والكاميرون وإستطاع الفريق تحت قيادة شوقي غريب فى الفوز بالثلاث مباريات على مالي بهدف سجله مصطفي محمد وعلى فريق غانا بثلاثية لهجفين بتوقيع كل من مصطفي محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان وفوز على منتخب الكاميرون بهدفين لهدف سجلهم مصطفي محمد.

ليتأهل الفراعنة للدور نصف نهائي من البطولة لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وبالفعل إستطاع المنتخب الفوز بثلاثية دون رد سجلهم كل من رمضان صبحي هدف وعبد الرحمن مجدى هدفين ليتأهل الفريق لأولمبياد طوكيو 2020 ولنهائي البطولة.

وواجه منتخب مصر نظيره كوتديفوار فى المباراة النهائية وانتهت بفوز مصر بهدفين لهدف فى الوقت القاتل من الوقت الإضافي بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منتخب سجل لمصر كل من كريم العراقي ورمضان صبحي.

مصر تحصد جوائز البطولة
توج منتخب مصر ولاعبيه ومديره الفنى بكل جوائز الاتحاد الإفريقى المقدمة خلال البطولة، حصل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على جائزة أفضل مدرب فى البطولة كما حصل رمضان صبحي قائد مصر الأولمبي على لقب أفضل لاعب فى البطولة وأيضا حصل مصطفي محمد على جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف وأيضا محمد صبحي على أفضل حارس فى البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر حصاد 2019 اولمبياد طوكيو المنتخب الأولمبي فرحة المصريين المنتخب الأولمبي

أخبار تهمك

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ يوم

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 6 ساعات

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ أقل من ساعة

قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ يوم

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ 18 دقيقة

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شوقي غريب: هدفنا خدمة المنتخب الأول والتأهل لأولمبياد طوكيو

محمد فضل يؤازر المنتخب الأولمبي برسالة خاصة قبل كأس الأمم الإفريقية

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

عاجل.. المنتخب الأولمبي يبقي على ناصر ماهر بمعسكر الفريق رغم إصابته

محمد عبدالسلام مدافع مصر الأولمبي لـ"الفجر الرياضي": أشكر شوقي غريب علي الوقوف بجانبي وهدفنا التتويج باللقب!

تشكيل مصر الرسمي أمام جنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر ON TIME مجانًا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

08:07 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status