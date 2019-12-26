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"الفجر الفني" مع ماجد المصري وزوجته تعرف علي رسائلهم لبعض ورسالة الأخير لنجليه (صورة)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:00 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص مؤخرًا النجم ماجد المصري، علي إهداء زوجته في حفل توزيع جوائز "النايل دراما" حيث خلال الحفل توج هذا التكريم بلحظة رومانسية على المسرح وقام بتقبيل زوجته السيدة/ رانيا.

وقام "الفجر الفني" بسؤال زوجته رانيا عنه حيث أكدت انه يستحق هذا النجاح لانه يتعب كثيرا في عمله ويركز في أدق تفاصيل العمل ووجهت له رسالة رومانسية "ربنا يخليك ليا" ليرد عليها ماجد المصري ويقول انها سبب نجاحه بسبب دعمه ووقوفها بجانبه دائما ولذلك يحرص دائما على توجيه الشكر لها.

من ناحية أخرى حرص ماجد المصري، علي توجيه رسالة خاصة لابنه ادم انه يعود للتمثيل وتدريبات مروة جبريل لانه يري أنه فنان متميز وهنأ نجله أحمد المصري، بالخطوات التي يتخذها حاليا في الاخراج ويتمني له النجاح والتوفيق.

وحرص على الحضور مؤخرًا خلال احتفالية مهرجان "النايل دراما"  عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، عزت العلايلي، لطيفة صلاح عبدالله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، سوزان نجم الدين، مي عمر، ماجد المصري، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.
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