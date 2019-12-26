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خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسني، في سينما سيتي ببيروت بحضور عدد كبير من النجوم وأهل الإعلام والصحافة.

ولقد حصل "الفجر الفني" على مجموعة من الصور لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والنجم اللبناني وليد توفيق وكانا من أوائل الحاضرين في العرض واستقبلهم المخرج اللبناني سعيد الماروق.

ولقد أقيم العرض الخاص بالفيلم في مصر منذ أيام وأشعل تامر حسني الريد كاربت لحظة وصوله وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والنجوم.

جدير بالذكر أن فيلم “الفلوس”، من بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، ونانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، ومي عزالدين، وعلى ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
خاص.. نجوى كرم ووليد توفيق أول الحاضرين في افتتاح فيلم "الفلوس" ببيروت (صور)
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