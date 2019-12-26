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ياسمين عبدالعزيز تعيد الذكريات بصورة قديمة لها (صورة)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:07 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على التواصل بشكل دائم مع محبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت ياسمين صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية توب باللون الأصفر مزين باللون الأحمر والأخضر، وارتدت جينز باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.


وفي سياق آخر،خاضو ياسمين عبد العزيز الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل"لآخر نفس"، والمسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، مراد مكرم، هبة عبد الغني، من تأليف أمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

و الجدير بالذكر أن ياسمين تستعد حاليًا لمسلسلها الجديد "ونحب ليه"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠،وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
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