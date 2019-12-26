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الإصابات تضرب هجوم طنطا قبل مواجهة نادي مصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أصيب ميدو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، خلال تدريبات فريقه إستعدادا لمواجهة نادي مصر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشخص طبيب نادي طنطا مجدي وكوك بأن إصابة ميدو عباره عن قطع جزئي قي الرباط الصليبي للاعب ، مما سيبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق خرج هشام شعبان مهاجم الفريق، من تدريبات الفريق اليوم.

حيث أصيب شعبان بخبطة في الرأس، وخرج مع الجهاز الطبي لابناء السيد البدوي ، ليغيب عن تدريبات الفريق الطنطاوي ولم يستكملها.


يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، في مباراة ستقام بينهم علي ملعب الكلية الحربية ، يوم الإثنين القادم.
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