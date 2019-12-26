قائد في حكومة الوفاق يهدد بكشف تورط الحكومة في قضايا الفساد (فيديو)

هدد القائد البارز في ميليشيات حكومة فايز السراج ناصر عمار آمر "قوات الإسناد"، بكشف وثائق تثبت تورط حكومة الوفاق في قضايا الفساد وأعمال العنف، التي أغرقت البلاد، ووصف أعضاء الحكومة بـ "الخونة وتجار الحروب والدماء".





ويكثف الجيش الوطني الليبي هجومه؛ لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس من قبضة الميليشيات والعصابات الإرهابية، وتوقع الجيش انهياراً في صفوف الميليشيات المسيطرة على طرابلس في أي لحظة، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز" .





هذا وتعتمد حكومة الوفاق على الميليشيات والجماعات المتطرفة، التي تسيطر على القرار في طرابلس، ووصل الأمر لحصار الميليشيات مبنى وزارة المالية وسط طرابلس وجردت حرس الوزارة من أسلحتهم.





وكان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.



