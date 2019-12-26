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أصالة ترد على حقيقة خلافاتها مع الفنانين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:02 م
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أصالة
أصالة
أماني سلام
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اكدت الفنانة السورية أصالة، بأنها على خلاف مع الفنانين وذلك لأنها تختلف عنهم ويختلفون عنها.




وقالت الفنانة أصالة في لقائها مع برنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائيه شاشة روتانا"بأن الخلاف وارد ان يحدث، ولكن هناك فنانين كويسين وعلاقتها جيدا معاهم"



مازالت الفنانة أصالة، تالتزم الصمت، دون الكشف عن حقيقة أنفصالها من زوجها المخرج طارق العريان، والذي أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.





الجدير بالذكر ان أصالة أحيت أول من امس بالدرعية بالمملكة العربية السعودية ليلة الشاعر السعودي تركي التي حملت اسم "بعض من ذكريات تركي.. عنوان موسيقي" يسرد قصته في ليلة غنائية وشارك في هذه الليلة كل من المطربات أنغام، أسماء المنور، داليا مبارك، وأميمة طالب.
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