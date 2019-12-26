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نصائح عاجلة من الأرصاد لـ المواطنين (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار، بين خفيفة إلى متوسطة، مستمرة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة ستكون من 18 لـ19 درجة مئوية خلال النهار، ومستمرة في الانخفاض من 11 إلى 12 درجة مئوية خلال فترات الليل.

وأضاف أن الملاحة البحرية ستكون مضطربة في البحر المتوسط نتيجة نشاط الرياح على السواحل الشمالية، ولكن بشكل أهدأ من الأيام الماضية.

ووجه عدة نصائح للمواطنين؛ القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، ارتداء الملابس الثقيلة، تجنب الأنشطة البحرية لحين هدوء الرياح على مسطح البحر المتوسط، تجنب الأماكن المودود بها كابلات إنارة أو عواميد أثناء سقوط الأمطار.
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