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5 % تراجع في طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:42 م
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الرهن العقاري
الرهن العقاري
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كشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الخميس، عن تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 5.3 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبرالجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وصعد متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.99 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 3.98 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي مع بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين ونشاط بناء المنازل ليقود زيادة معدل الرهن العقاري.

وأظهرت البيانات أن حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل تراجع بنسبة 5 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له، كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل هبوطاً بنسبة مماثلة.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فارتفعت إلى 62.6 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 62.2 بالمائة في الأسبوع السابق له.
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المنازل الامريكية المؤسس عثمان الحلقة السادسة الرهن العقاري

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