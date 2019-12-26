وزيرة التضامن: لا تنمية بدون القطاع الخاص



وأشارت "القباج"، خلال لقاء خاص برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن التمكين الاقتصادي مرتبط ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث يتم تخصيص الدعم لكل من هم غير قادرون على العمل، أما القادرون فيعملون على تأهيلهم للعمل.



وأكدت وزيرة التضامن، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الاتفاقيات والتعاون مع القطاع الخاص، والجامعات والمراكز البحثية، منوهة بأنه لن يهتموا فقط بكبار مستثمري القطاع الخاص، بل يهمهم أيضا صغار المستثمرين، معلقة: "لا تنمية بدون القطاع الخاص".



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك ملفات عديدة ستعمل الوزارة على اقتحامها الفترة المقبلة، ويأتي على رأس تلك الملفات التمكين الاقتصادي.