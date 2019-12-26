مصطفى بكري: الشارع العراقي مُصر على تحجيم النفوذ الإيراني

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشارع العراقي لديه إصرار على مطالبه الخاصة بتحجيم النفوذ الإيراني، والقوى التابعة لطهران تتآمر وتقتل النشطاء العراقيين.



وتساءل "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، عن موقف الدول الغربية من التدخلات في العراق، قائلًا: "أين القوى الغربية مما يحدث في العراق، الغرب وأمريكا فتحت النار وأشعلت الحروب بين الطوائف العراقية".



وفي سياق آخر قال "بكري"، إن الجزائر فقدت أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائر الذي وقف محايدًا من كافة التظاهرات، التي خرجت ضد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وقام الرئيس السيسي بإرسال وفد برئاسة الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، للمشاركة في جنازة رئيس الأركان السابق للجيش الجزائري.

