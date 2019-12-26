تأكيدًا لإنفراد "الفجر الفني".. محمد سامي مُخرجًا لكليب محمد رمضان الجديد(صورة)

يعود المخرج محمد سامى، إلى إخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث إنتهى من تصوير كليب" رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل، على موقع يوتيوب، وهو ما تم الإعلان عنه في بيان صحفي وهو ما قام بنشره " الفجر الفني" منذ أيام بتفاصيل كلمات الأغنية ومكان تصويرها.





حيث يحضر سامي ورمضان لمفاجأة كبيرة للجمهور في الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات.



وأخرج محمد سامى العديد من الكليبات فى بداية مشواره كمخرج، مع كبار النجوم مثل تامر حسني وشيرين عبدالوهاب وهيفاء وهبي وغيرهم ووضع نفسه واحداً من أشهر مخرجي الكليبات في الوطن العربي، ليقتحم بعد ذلك عالم السينما والدراما وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة مع غادة عبدالرازق ومحمد رمضان وتامر حسني وأحمد السقا.



وفى سياق متصل يستأنف المخرج محمد سامى تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد انتهاء اجازة الكريسماس، ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.