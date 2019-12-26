مهدي عياش نجم "ذا فويس" لـ"الفجر الفني": نتيجة التصويت كانت مفاجأة للمدربين.. وهذا ما سأفعله بعد اللقب!

موهبة استثنائية تونسية صدح بصوته في أرجاء مسرح "ذا فويس"، وبحضوره اللافت وصوته الهادئ، سحر الجمهور ولجنة التحكيم بأدائة ولفت الأنظار له منذ الوهلة الأولى له بالبرنامج، إلى أن عشقه الجمهور وخطف لقب "ذا فويس" في نسخته الخامسة، هو الفنان التونسي مهدي عياشي.



ولقد كان للفجر الفني هذا الحوار معه والذي تحدث معنا من خلاله عن أمور كثيرة.





في البداية.. ماذا أضاف لكَ برنامج "ذا فويس "؟



بالطبع برنامج ذا فويس أضاف لي الكثير، فلقد منحني الشهرة والانتشار في تونس والعالم العربي، كما أعطاني خبرة كبيرة جدًا وأتمنى من الله أن يفتح لي أبواب أخرى للنجاح.



من الذي قام باكتشاف موهبتك؟



أبي وأمي هما من اكتشفا موهبتي الغنائية منذ الصغر، وقاموا بتشجيعي على تنميتها وذلك عن طريق المشاركة في الكورال، وانطلقت مسيرتي من دور الثقافة.



هل أنت راض عن أدائك في حلقات البرنامج؟



في الحقيقة، أنا أحيانًا أكون راض عن أدائي بدرجة إمتياز وأحيان أخرى، كنت أقل من ذلك، وهذا يتوقف فقط على مدى ارتياحي في الغناء.



ما هو أكثر تعليق أحببته على "السوشيال ميديا"؟



لقد كانت هناك تعليقات كثيرة عبر السوشيال ميديا أسعدتني كثيرًا ولعل من أبرزها، أنني قد شرفت تونس وشعبها وقدمت الثقافة التونسية على أكمل وجه وهذا بالطبع شئ أفتخر به.



كيف تسببت مدينة تونس في تشكيل وجدانك وموهبتك الطربية؟



بالطبع أن الثقافة التونسية كان لديها عامل كبير في تشكيل وجداني الطربي وجعلتني أستمد من ثقافتها وجذورها وتاريخها وقدمت شيئًا يليق بجمهورية تونس وشعبها وأتمنى أن أكون شرفتهم.



من هو الفنان الذي تتمنى التعاون معه في ديو غناىي؟



مبدئيَا، رضوان الأسمر هو الفنان الذي أتمنى طرح ديو غنائي معه.



ما تعليقك على ما يقال بإن نتيجة تصويت البرنامج كانت معروفة مسبقا؟



هذا كلام غير صحيح، فنتيجة التصويت كانت مفاجأه لكل المدربين، ولم يكن أحد يعلم بها قبل ياسر وناردين، والدليل أن من سيشاهد الحلقة سيلاحظ رد فعل المدربين فور الإعلان عن النتيجة، وسيتأكد أنهم لم يكن لديهم علم بشى عنها، ولكنني أشعر بالسعادة الكبيرة بعد الفوز بذلك اللقب.



ما هي خططك المستقبلية بعد إنتهاء مشوارك في "ذا فويس"؟



بعد انتهاء البرنامج، تم التعاقد مع شركة بلاتينيوم ريكوردز وسأقدم أعمالًا غنائية خلال الفترة القادمة تليق بمستوى الذوق العربي الرفيع وتكون ممتازة.



كيف ترى دعم الفنان راغب علامة لك وهل سيكون هناك تعاون بينكما؟



راغب من أقرب الفنانين إلى قلبي، فكان يدعمني من أول المشوار، وكان دائمًا يقوم بتقديم النصيحة لي لكي أقدم أفضل ما عندي، وأتمنى أن يكون بيننا تعاون سواء في ألبوم أو أغاني سينجل، أو ديو "الباب مفتوح سواء في الشراكة أوالتعامل أوالتجربة الفنية".