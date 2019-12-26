باسم ياخور يشارك جمهوره بأحدث إطلالته الجديدة مع الدكتور محمد أسامة الصوفي

يشارك الفنان باسم ياخور، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشر الفنان السوري، صورة جديدة له برفقة محمد أسامة الصوفي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .





علق"ياخور" على الصورة:"زيارة أنعشت قلبي وروحي لأستاذى الغالي الرائع محمد أسامة الصوفي الذي درسني فى مدينة اللاذقية وهو من الأستاذة الرائعين الذي درس أجيالا من الأسماء الناجحة وهو الذي شجعني وأخذ بيدي ووضعني على أول الطريق لأصبح فناناً وممثلا(الله يطولنا فى عمرك ويحيمك يا أستاذي) لن أنسي فضلك وإهتمامك ما حييت ".



يذكر أن آخر أعمال الفنان السوري باسم ياخور، مشاركته فى بطولة مسلسل " أحلي أيام أيام الدراسة"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، حازم زيدان، جينانا عنيد، يامن حجلي، إخراج سيف شيخ نجيب، تأليف طلال مارديني .



