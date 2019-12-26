Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم ياخور يشارك جمهوره بأحدث إطلالته الجديدة مع الدكتور محمد أسامة الصوفي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:41 م
Advertisements
باسم ياخور
باسم ياخور
رباب مصطفي
Advertisements
يشارك الفنان باسم ياخور، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر الفنان السوري، صورة جديدة له برفقة محمد أسامة الصوفي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .


علق"ياخور" على الصورة:"زيارة أنعشت قلبي وروحي لأستاذى الغالي الرائع محمد أسامة الصوفي الذي درسني فى مدينة اللاذقية وهو من الأستاذة الرائعين الذي درس أجيالا من الأسماء الناجحة وهو الذي شجعني وأخذ بيدي ووضعني على أول الطريق لأصبح فناناً وممثلا(الله يطولنا فى عمرك ويحيمك يا أستاذي) لن أنسي فضلك وإهتمامك ما حييت ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان السوري باسم ياخور، مشاركته فى بطولة مسلسل " أحلي أيام أيام الدراسة"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، حازم زيدان، جينانا عنيد، يامن حجلي، إخراج سيف شيخ نجيب، تأليف طلال مارديني .

Advertisements

أخبار تهمك

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ يوم

قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ أقل من ساعة

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ حوالي 6 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ 18 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

بعد ضم كهربا.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب مصر

08:07 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status