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أحمد كامل يشارك جمهوره بصورة جديدة:"افتكر الكلمة دى كويس "ملك وكتابة"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يشارك المطرب أحمد كامل، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت المطرب الشاب، صورة لها في أحدث إطلالتها الجديد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


علق"كامل" على الصورة:"أفتكر الكلمة دى كويس"ملك وكتابة"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


ظهر أحمد كامل، مرتدي روب شتوي بني، ذات أكمام طويلة، وأعتمد تسريحة شعر بسيطة .


والمطرب "أحمد كامل" هو مغني راب ومن الاغانى التى حقق نجاحاً كبيراً له أغنية" ابن الليل"و"مبقتش اخاف من الليل"، وأثارت له ضجة كبيرة وسط جمهوره .


ومن أعانى أحمد كامل الشهيرة، أغنية" كاميرا" وأغنية" وسط الطريق"و "قولي غاب" وأغنية"متزعليش" وتخطت أغانيه أعلي نسبة مشاهدة على قناته الخاصة بيه اليوتيوب .
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