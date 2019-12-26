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كتلة "الحكمة النيابية" ترفض استقالة الرئيس العراقي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:31 م
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برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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طالبت كتلة الحكمة النيابية المقربة من الزعيم الشيعي عمار الحكيم في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، من الرئيس العراقي برهم صالح بالبقاء في منصبه رئيساً لجمهورية العراق لحماية البلاد.



وذكرت الكتلة في بيان صحفي: "نجدد موقفنا الداعم لترشيح رئيس وزراء مستقل غير جدلي ينال رضا الشارع العراقي، كما نثمن موقف رئيس الجمهورية، برهم صالح، للحفاظ على العراق"، وأكدت كتلة الحكمة النيابية موقفها الداعم لترشيح رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية المقبلة.



وكان الرئيس العراقي قد أعلن استعداده للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، بعد اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة البناء لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال برهم صالح، إن "حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية"، مضيفا أن المصلحة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقى الذى يعد مصدر شرعية السلطات جميعا.

وتابع الرئيس العراقى بالقول، إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضى، وحتى الآن احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

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الكلمات المفتاحية

لعراق كتلة البناء رفض برهم صالح الحكمة النيابية استقالة آلف أسعد العيداني

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