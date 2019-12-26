الأمير بدر بن سلطان يستعرض مجالات المبادرة الوطنية "إجادة"





ترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة؛ لاستعراض مجالات المبادرة الوطنية "إجادة"، التي تنفذها أمانة جدة؛ لتحسين رضا المستفيدين، وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت التجارية، والحد من الممارسات الخاطئة.





وحضر الاجتماع أمين محافظة جدة صالح التركي، والرئيس التنفيذي لشركة علم عبدالرحمن الجضعي، وتناول أهداف المبادرة والتي تتضمن "توفر بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستسهم في تحسين جودة الحياة تحقيقًا لاستراتيجية رؤية المملكة 2030".





كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وتطوير وتحسين آليات الرقابة والتفتيش، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين؛ لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية.



