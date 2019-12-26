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غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة العبور لمدة 8 ساعات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الترفيهية – الحي الأول محلية (6 – 8) – منطقة الـ800 متر – الحي الرابع من بلوك 19030 : بلوك 19070 – الحي الخامس من بلوك 16001 : بلوك 16035 – جزء من الحي التاسع)، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء غدًا الجمعة الموافق 27/12/2019، وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت 28/12/2019، ولمدة 8 ساعات.

‎وجهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
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الكلمات المفتاحية

مدينة العبور قطع المياه اماكن قطع المياه

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