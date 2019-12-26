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الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:40 م
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بوابة الفجر
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حصلت الباحثة رشا عطية محمد عبده المدرس المساعد بجامعة الأزهر على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالة بعنوان سجلات مجلس استئناف مصر ( 1279 ـ 1301 ) هـ (1863ـ 1883 ) م دراسة أرشيفية وثائقية.


وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمود عباس حمودة ـ أستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة "مشرفًا"، الدكتورة إلهام ـ عبد الجليل إبراهيم مدرس الوثائق بكلية الدراسات الانسانية جامعة الأزهر مشرفًا مشاركًا"، كما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود عباس حمودة مشرفًا ورئيسًا، والدكتور زين العابدين شمس الدين نجم أستاذ التاريخ الحديث بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر "عضوًا"، والدكتورة إيمان محمد أبو سليم أستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة "عضوًا".


ومنحت لجنة المناقشة، الباحثة رشا عطية درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، للرسالة التي تناولت مجلس استئناف مصر" في القاهرة"، وهي محكمة استئناف مصر بالمسمى الحالي " من نشأتها لنوعية القضايا، لمرتبات القضاة، حتى إلغاء المجلس وإنشاء محكمة استئناف مصر الأهلية، من خلال الوثائق التاريخية، مهنئين الزميل أحمد خيرى، عضو مجلس تحرير جريدة روزاليوسف، على حصول زوجته، رشا عطية، على درجة الدكتوراه.


وحضر المناقشة الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد الأصمعي مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
الباحثة رشا عطية تحصل على الدكتوراه في "سجلات مجلس استئناف مصر"
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