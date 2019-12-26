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إداوارد في ضيافة "شكشك شو" على MBC مصر.. غدًا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:36 م
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إداوارد
إداوارد
أحمد رمضان متولي
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يحل الفنان إدوارد ضيفاً على "عم شكشك" في حلقة غداً من البرنامج الكوميدي الساخر "شكشك شو"، الذي تواصل شبكة قنوات MBC مصر عرضه إسبوعياً في تمام الثامنة من مساء كل جمعه، ويُقدمه الفنان الشاب مُصطفي خاطر مُتقمصاً شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر.

 

ويُمثل "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج الجديد طقوس الحياة اليومية داخل إحدي الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح، وتشمل الحلقة أيضاً فقرات وإسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة  تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.

 

يُعرض برنامج "شكشك شو" على "MBC مصر"، الجمعة الساعة 8:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة الجمعة 27 ديسمبر 2019 الساعة 8:00 مساءً.

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