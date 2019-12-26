Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد نيوكاسل| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر Manchester United Live

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:35 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
Advertisements
أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - بيريرا - مارسيال.
خط الهجوم : جرينوود - راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل :-
وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقله لمباراه مانشستر يونايتد ونيوكاسل :-
وكتنت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة من فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير، بينما حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارا صعبا على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب البارجوياني الميرون في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد بث مباشر مانشستر يونايتد

أخبار تهمك

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ ساعتين

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ يوم

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا اليوم 19/ 9 /2019 مشاهدة مانشستر يونايتد ضد أستانا بث مباشر عبر beIN SPORTS HD

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد توتنهام.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام بث مباشر مجانًا بدون تقطيع ONLINE

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد مانشستر يونايتد

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية أمام واتفورد.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر رابط ماتش مانشستر يلا شوت PLUS رابط ماتش MANCHESTER UNAITE

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش MANCHESTER

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status