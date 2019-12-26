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حكم الدعاء جهرا على المقابر بعد دفن الميت

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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دار الإفتاء
دار الإفتاء
هدى عبدالرازق
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أوضحت دار الإفتاء، حكم الدعاء جهرا على المقابر بعد دفن الميت، وذلك ردًا على أحد الأسئلة التي وردت على صفحتها بـ "الفيسبوك".

وأفادت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابتها أن الدعاء للميت بعد دفنه سنةٌ واردةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (سنن أبي داود).

وأضافت أنه يجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، ولا تضييق في ذلك، فكله جائز، على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» (رواه الترمذي).
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