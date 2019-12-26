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رانيا يوسف تدخل السجن في "أسوار عالية"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تظهر رانيا يوسف، في فيلم أسوار عالية، بشخصية فنانة مشهورة وبتوالى الأحداث تتعرض لموقف تدخل بسببه السجن، وعندما تخرج تحاول أن تعيد هيبتها وكرامتها في الوسط الفني لكنها بسبب هذا الانتقام تخسر كل شىء حتى ابنتها تفقد حضانتها وتحاول طوال الأحداث الصمود.


وقالت رانيا يوسف في تصريحات صحفية، إن فيلم أسوار عالية سيكون خطوة مختلفة فى السينما، متمنية أن يستقبله الجمهور بشكل جيد.

وأضافت "يوسف" إن قصة الفيلم مكتوبة بشكل جيد للغاية، وتضم كثيرا من التفاصيل الحياتية، موضحة أن دورها في الفيلم يختلف عن الأدوار التي قدمتها في كل أعمالها الماضية، لأنه دور يحمل كثيرًا من التفاصيل، مشيرة إلى أن العمل يدور في إطار اجتماعي.


ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد العوضى، ورانيا البحيرى، وندى بهجت، ومحمد عطية، وتأليف أمل عفيفى، إخراج هشام العيسوى.

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