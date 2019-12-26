Advertisements
Advertisements
Advertisements

داعية إسلامي: كاتم الشهادة "آثم".. إلا في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:27 م
Advertisements
الشيخ محمد حماد
الشيخ محمد حماد
أمنية فوزي
Advertisements

أكد الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، أن من يكتم الشهادة "آثم"، موضحًا أن الشهادة هنا تعني جميع أنواعها، وليس شهادة الدين فقط.

وأشار "حماد"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إلى أن كتمان الشهادة يؤدي إلى ضياع حقوق لا حد لها.

وتابع الداعية الإسلامي، أن كتمان الشهادة يعني عدم البوح بالشهادة أو عدم النطق بها، لافتًا إلى أنه يجوز الكذب وكتمان الشهادة الخاصة بالأعراض، معلقًا: "يجوز نكذب في شهادة الأعراض بأننا نقول مشوفناش لصيانة الأعراض".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كتم الشهادة داعية إسلامي توك شو الشيخ محمد حماد

أخبار تهمك

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ يوم

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ ساعتين

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الزواج العرفي زنا.. وعصر التعاقد الشفوي انتهى

خالد الجندي: كلمة "عايز تقطع عيشه" شرك بالله (فيديو)

خالد الجندي: 2018 كان حافلًا بالإنجازات

خالد الجندي يكشف عن القيم الحياتية المستفادة من سورة يوسف (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status