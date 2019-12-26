داعية إسلامي: كاتم الشهادة "آثم".. إلا في هذه الحالة (فيديو)



أكد الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، أن من يكتم الشهادة "آثم"، موضحًا أن الشهادة هنا تعني جميع أنواعها، وليس شهادة الدين فقط.



وأشار "حماد"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إلى أن كتمان الشهادة يؤدي إلى ضياع حقوق لا حد لها.



وتابع الداعية الإسلامي، أن كتمان الشهادة يعني عدم البوح بالشهادة أو عدم النطق بها، لافتًا إلى أنه يجوز الكذب وكتمان الشهادة الخاصة بالأعراض، معلقًا: "يجوز نكذب في شهادة الأعراض بأننا نقول مشوفناش لصيانة الأعراض".



