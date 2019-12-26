حمدي الوزير: ما حدث لمصر في حرب السادس من أكتوبر ملحمة إنسانية

قال الفنان حمدي الوزير، إن ما حدث لمصر في حرب السادس من أكتوبر ملحمة إنسانية بالفعل،لافتا إلى أنه غيور على بلده، خاصة أنها مركز الكون، ولذلك مستهدفة على مدار التاريخ.



وتابع "الوزير"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن البطل الشهيد أحمد حمدي كان قائده خلال حرب السادس من أكتوبر، وكان في هذا الوقت برتبة عميد، وكان مثقف جدًا وعلى وعي وإدراك كبير، معقبًا: "اللي ما شفش الشهيد أحمد حمدي ما شفش حاجات كتير"



ولفت إلى أن جيله تعرض لملابسات وظروف ومؤامرات، كادت أن تؤدي إلى إنهيار الدولة، متابعًا: "لو احنا مش من الشعب المصري كانت الدولة دي راحت".

