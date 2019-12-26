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"التموين" تتعاقد على 35 ألف طن من الزيت المحلي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:17 م
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الزيت المحلي
الزيت المحلي
الفجر الاقتصادي
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على نحو 35 ألف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه المصري. فترة تسليم من 1 إلى 15 فبراير 2020 من شركات إنتاج الزيت المحلية، يأتي ذلك في إطار تدبير وزاة التموين والتجارة الداخلية لاحتياجات البلاد من زيت الطعام لفترة شهر رمضان المقبل. 

وأعلنت هيئة السلع التموينية يوم الثلاثاء الماضي، عن مناقصة محدودة رقم 3 للعام المالي 2019/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، في إطار استراتيجيتها لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، للتعاقد اليوم على 34 ألفا و450 طنا من زيت الصويا الخام.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين شهر رمضان زيت التموين السلع التموينية

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