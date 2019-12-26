رابط ksa sport HD مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم ميس 26 / 12 / 2019 في الدوري السعودي دوري بلس HD

يلتقي فريقي الهلال والحزم ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين 2020، يستضيف ملعب نادى الحزم اليوم ضيفاً ثقيلاً على ملعبه وهو الزعيم العالمي، حيث يحتل نادى الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعهم من فوز في 6 مباريات وتعادل أثنان وتلقي هزيمة واحدة حيث يكون له ثلاث مباريات مؤجلة ، نذكركم بأن نادى الهلال لعَب في اللقاء الماضي أمام فريق مونتيري المكسيكي وتلقي هزيمة بنصف النهائي وخرج ، واليوم يستعد في اللقاءات القادمة بالدوري والتركيز به من اجل الوصول إلي الصدارة بتحقيق نتائج إيجابية وعدم تلقي أي هزيمة.





تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والحزم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق المعلق عبدالله الحربي..





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مشاهدة مباراة الهلال والحزم مباشر

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تشكيلة الهلال اليوم ضد نادي الحزم هي كلا من : عبدالله المعيوف وأمامه كلا من محمد البريك وعبدالله الحافظ وجانغ هيون سو وحسن كادش، وفي خط الوسط يتواجد كلا من عبدالله عطيف ومحمد كنو وهتان باهبري، وفي الهجوم كلا من سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز وعمر خربين.



