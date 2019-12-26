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توتنهام ضد برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:16 م
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توتنهام ضد برايتون
توتنهام ضد برايتون
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توتنهام ضد برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد برايتون، تغلب فريق توتنهام على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام الجديد" بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.

ملخص مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
وسجل هدف برايتون الوحيد اللاعب آدم ويستر في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة رأس وضعها على يمين الحارس جازانيجا.

وفي الشوط الثاني، أحرز الهاجم الإنجليزي هاري كين هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس، وأضاف ديلي آلي هدف الفوز في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى.

وسجل هاري كين هدفًا لفريق توتنهام في الدقيقة 24، ولكن حكم المباراة تم الغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR".

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 20 في المركز الثالث عشر.

وبدأ توتنهام مباراته أمام برايتون في الدوري الإنجليزي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - توبي ألدرفيريلد - دافينسون سانشيز - يان فيرتونخين.

خط الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - ديلي آلي - لوكاس مورا - ريان سيسنيون.

خط الهجوم: هاري كين.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري:-

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