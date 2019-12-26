شرطة الرياض تعلن ضبط "51 مخالفاً" للائحة الذوق العام





ضبطت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، 51 مخالفاً، (22 رجلاً و29 امرأة) مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام.





وأوشح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28 هـ، ضبط (51) مخالفًا، (22 رجلًا و29 امرأة)، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، مؤكداً على " إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين".





وزارة الداخلية السعودية

هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.





ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود.



