Advertisements
Advertisements
Advertisements

HD الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 في الدوري السعودي kora live

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:13 م
Advertisements
Advertisements
يلتقي فريقي الهلال والحزم ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين 2020، يستضيف ملعب نادى الحزم اليوم ضيفاً ثقيلاً على ملعبه وهو الزعيم العالمي، حيث يحتل نادى الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعهم من فوز في 6 مباريات وتعادل أثنان وتلقي هزيمة واحدة حيث يكون له ثلاث مباريات مؤجلة ، نذكركم بأن نادى الهلال لعَب في اللقاء الماضي أمام فريق مونتيري المكسيكي وتلقي هزيمة بنصف النهائي وخرج ، واليوم يستعد في اللقاءات القادمة بالدوري والتركيز به من اجل الوصول إلي الصدارة بتحقيق نتائج إيجابية وعدم تلقي أي هزيمة.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والحزم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق المعلق عبدالله الحربي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الهلال والحزم مباشر في لقاء اليوم الخميس 26 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال والحزم مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة الهلال اليوم ضد نادي الحزم هي كلا من : عبدالله المعيوف وأمامه كلا من محمد البريك وعبدالله الحافظ وجانغ هيون سو وحسن كادش، وفي خط الوسط يتواجد كلا من عبدالله عطيف ومحمد كنو وهتان باهبري، وفي الهجوم كلا من سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز وعمر خربين.

.
Advertisements

أخبار تهمك

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 4 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ ساعتين

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ يوم

كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة و 15 دقيقة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ حوالي 4 ساعات

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مبابي يكشف عن رسالته التي حرمت برشلونة من نيمار

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status