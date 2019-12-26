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«كورة لايف Hilal Kora» مشاهدة مباراة الهلال والحزم يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الهلال Hila

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال والحزم حيث يخوض الفريقين مواجهة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في بث مباشر لمباراة اليوم.

وننقل المباراة بين فريقي الهلال والحزم، بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم
حيث يدخل نادي الهلال المباراة وهو يحتل المركز الخامس بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقطن نظيرة الحزم  بالمركز الحادي عشر  برصيد 14 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



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