«كورة ستار Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر KOOORA يلا شوت Hilal رابط الهلال مباشر متعددة الهلال اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والحزم

حيث يدخل نادي الهلال المباراة وهو يحتل المركز الخامس بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقطن نظيرة الحزم بالمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





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موعد مباراة الهلال والحزم الدوري السعودي للمحترفين

الساعة 06:50 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت فلسطين.















