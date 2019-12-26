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«كورة ستار Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر KOOORA يلا شوت Hilal رابط الهلال مباشر متعددة الهلال اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال والحزم
حيث يدخل نادي الهلال المباراة وهو يحتل المركز الخامس بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقطن نظيرة الحزم  بالمركز الحادي عشر  برصيد 14 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
يمكن متابعة المباراة بين الهلال والحزم، في نقل مباشر وحصري مجانًا ، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة الهلال والحزم الدوري السعودي للمحترفين
الساعة 06:50 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 07:50 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 07:50 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 07:50 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 07:50 مساء بتوقيت فلسطين.




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