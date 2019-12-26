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كول كورة Hilal مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربو (Yallakora)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال والحزم حيث يخوض الفريقين مواجهة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في بث مباشر لمباراة اليوم.

وننقل المباراة بين فريقي الهلال والحزم، بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم
حيث يدخل نادي الهلال المباراة وهو يحتل المركز الخامس بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقطن نظيرة الحزم  بالمركز الحادي عشر  برصيد 14 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



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