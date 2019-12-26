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ضبط 1145 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:
جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات
ضبط (1145) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:-
إستهداف صومعة قمح كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا أول (بمحافظة الغربية) وأسفر ذلك عن ضبط (1549،265) طن أقماح "محلية ومتسوردة" لإحتوائها على (سوس – يرقات) وبها إصابات حشرية نتيجة سوء التخزين وتبين عدم إنتظام القيد بالدفاتر.

ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (35،378 طن "سكر - زيت طعام – طحينة – خل طعام" معبأة داخل تنكات وعبوات غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع.

ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (البسطرمة) "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (2،410 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – بسطرمة – سجق" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر معبأة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1،685 طن سلع غذائية "أسماك مختلفة الأنواع") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

ضبط مالك مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) لحيازته (2،500 طن من الأعلاف الحيوانية) معبأة داخل أجولة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الحيوانى لإعادة تعبئتها داخل أجولة جديدة مدون عليها تواريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافاً للحقيقة مما لها الأثر بالغ الضرر بالثروة الحيوانية لطرحها للبيع بالأسواق.

ضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة مواد العطارة والأعشاب الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (عدد 554000 عبوة من الأعشاب الطبية والتركيبات والوصفات العلاجية) غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها لأثرها الضار بالصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور.

ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (عدد 17280 عبوة من السلع الغذائية "البسكويت") المعبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (1,560 طن من السلع الغذائية "الجبن الأبيض") معبأة داخل صفائح بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المتسهلكي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

السلع الغذائية الحملات التموين الأمن الأعلاف الحيوانية

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