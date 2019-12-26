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طلب زيدان يؤخر عودة نجم ريال مدريد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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تبدو فرص مشاركة البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد مع الفريق الملكي في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية شبه مستحيلة بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية القريبة من ريال مدريد بأن مشاركة هازارد مع الفريق الملكي في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام يوم 8 يناير أمر مستحيل.

وأضافت بأنه وبعد مرور شهر تمامًا على إصابته لا يبدو إيدين هازارد لديه أخبار طيبة، يستجيب البلجيكي للعلاج ولكن بشكل بطيء مما يجعل لحاقه في كأس السوبر الذي سيقام في السعودية 8 يناير أمر مستحيل.

أشارت الصحيفة إلى أنه عندما تم نتائج الفحوصات لإصابته في 5 ديسمبر حدد النادي واللاعب إن الهدف هو العودة واللحاق على مواجهة السوبر الأسباني، لكن رغبة اللاعب وتفاؤل النادي لا يبدو إنها ستتحقق مع المواعيد الحالية، حيث من المتوقع أن يعود في نهاية شهر يناير أو بداية فبراير المقبل.

وتابعت بأن النادي وزيدان لا يستعجلان على عودته، السوبر الأسباني ليس أولوية عند مدريد اليوم مثل الليجا ودوري الأبطال، الليجا والأبطال أهم بكثير وهم أولوية بالنسبة للنادي و يُريد النادي لحاق هازارد بشكل متعافي كليًا في مواجهات الليجا والأبطال التي ستلعب في فبراير.
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