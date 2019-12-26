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طقس الغد.. أمطار وصقيع على هذه المناطق غدا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا لحالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن الجو يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
طقس الغد.. أمطار وصقيع على هذه المناطق غدا
طقس الغد.. أمطار وصقيع على هذه المناطق غدا
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