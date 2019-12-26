مفاجآت في تشكيلة الهلال أمام الحزم.. بث مباشر مباراة الهلال والحزم ksa sport

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي تشكسل فريقه لمواجهة مضيفه الحزم في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة الليلة والعودة بنقاط الفوز من أجل اللحاق بالمتصدر النصر صاحب المركز الأول.



وضم تشكيل الهلال كلا من :-



حراسة المرمى : عبد الله المعيوف



خط الدفاع : محمد البريك - عبد الله الحافظ - جانغ هيون سو - حسن كادش



خط الوسط : عبد الله عطيف - محمد كنو - هتان باهبري - سيبيستيان جيوفينكو

خط الهجوم : بافيتمبي جوميز - عمر خربين.



والجدير بالذكر أن الهلال شارك مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر واحتل المركز الرابع.