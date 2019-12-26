Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - توتنهام 2 × 1 برايتون | الدوري الإنجليزي الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:59 م Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار منذ يومين الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام منذ أقل من نصف ساعة كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله منذ 33 دقيقة تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي منذ حوالي 8 ساعات موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا منذ ساعتين و 37 دقيقة حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي منذ ساعة و 13 دقيقة صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير منذ حوالي 21 ساعة إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة منذ حوالي 16 ساعة ليفربول يرفض كوتينيو منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان منذ حوالي 23 ساعة لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي منذ حوالي 22 ساعة أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم منذ حوالي 12 ساعة الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك منذ يوم تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب" منذ ساعتين و 45 دقيقة