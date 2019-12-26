"رسائل" كتاب جديد لـ هند محمد بعد "قلبى لرجل وقف خلفه الرجال" و"يوم اليتيم"

صدر حديثًا عن دار الصحفى للنشر والتوزيع كتاب تحت عنوان "رسائل" للكاتبة الشابة هند محمد، وهو الكتاب الثالث للمؤلفة بعد مجموعتها القصصية "قلبى لرجل وقف خلفه الرجال"، و"يوم اليتيم".

ويتناول الكتاب مجموعة من الرسائل، وتضم عدة عناوين "قدر قيمة الحياة، لا تندم يا إنسان، الغربة، ذكريات العام القادم، النجاح، الحضور الحقيقى، الصديق، واحد منا، بين اليأس والأمل، أنا إنسان، لا تغلق النقاش، دائما ينتصر الحب، وغيرهم الكثير".

ومن رسائل الكتاب "ارزع ستحصد! ازرع الخير دائما ستحصده.. ازرعه فى اولادك، فإن رحلت خلدوا ذكراك، ارزعه فى عملك ستحصده ولو بعد حين، ولا تأبه لغفلة الجاهلين الذين يظنون أن طول الوقت تعنى اندثارك، فقد يحيط رضى الرحمن لتجد حصاد زرعك، ازرعه فى مقربين محبين لشخصك لا لمكانتك العملية أو الاجتماعية، ستجدهم بجوارك فى كل أزماتك وشدائدك، ازرعه بحق فى اختيار سريك حياتك، ستجده فى صيانة كرامتك وعرضك وسيرتك الطيبة، ازرع يا بن آدم الخير ولا تزرع شرًا، واجعل فؤادك عامرًا بحب الرحمن، ازرع ما تزرع فستحصد نتاجه على مر الزمان".

كما جاءت فى رسالة أخرى "آخر الزمن الجميل أن تظل متذكرًا لفضل من ساعدك يومًا بعد فضل الرحمن عليك، آخر الزمن الجميل أن تظل مدينًا له بالجميل، ىخر الزمن الجميل أن ترفض مصلحتك إذا شعرت بالإهانة، فكرامة الإنسان جزء من شخصيته، من حافظ عليها صانته، ومن أهدرها أهانته، فلا تنحن وتهدرها!، آخر الزمن الجميل الوفاء، الإخلاص، الحب مهما تغيرت الأقدار، فالرحمن سبحانه وتعالى عنده خير الجزاء.

وفى رسالة "فى مفترق الطرق" .. بين طيات الماضى الزمان وحاضره، نمضى بالأحداث لنجدها تتكرر، ولكن ها نحن البشر قد تغيرنا، فأنا اليوم قد تغيرت لا استطيع أن اكون كما كنت بالماضى، فقد يخطأ البعض عندما يظن أن عامل الزمان يتوقف على الأشخاص.