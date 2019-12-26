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«الصحفيين» تنظم أمسية في حب الكاتب الراحل محمود صلاح

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح
الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح
ميسون أبو الحسن
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وجه الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، دعوة عامة لكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، ولمحبي الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح، ولتلامذته في بلاط صاحبة الجلالة، للمشاركة في أمسية تقيمها اللجنة في السادسة مساء الأحد المقبل، في حب الراحل.

 

وقال عبدالمجيد في دعوته:«الدعوة عامة لكل محبي العملاق المترجل عن جواده، محمود صلاح، ذلك المُغامر في دروب صحافة الجريمة، المؤسس لصحافتها المتخصصة، المُعلم لجيل من ألمع محرري ذلك الملف».

 

وأضاف: «بهذه الأمسيات نعمل على ترسيخ مبدأ الوفاء للعطاء، فلنجعلها أمسية للحب وتذكر دروس المهنة، وتقدير رموزها».


وكان الكاتب الصحفي محمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث الأسبق، قد رحل عن عالمنا، يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري.


من هو محمود صلاح؟

ولد الكاتب الصحفي الراحل، في ‏١ مايو ١٩٥٠‏، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وانضم إلى مؤسسة دار أخبار اليوم، وعمل في قسم الحوادث إلى أن أصبح رئيسًا للقسم، وشارك في تأسيس أخبار الحوادث، وتولى رئاسة تحريرها.

 

كان من صغره يكتب قصصًا، وكان صاحب فكرة تأسيس أخبار الحوادث مع الراحل إبراهيم سعده، وشهدت الجريدة شهرة واسعة من خلال كتاباته، كما أنه تولى رئاسة تحرير مجلة "آخر ساعة"، وظل تلميذًا نجيبًا لعمالقة الصحافة، كما أنه تخرج على يده كُتاب كبار مازالوا يعملون في مؤسسة الأخبار حتى الآن.

 

ورحل "صلاح" في هدوء بعد معاناته المرضية مؤخرًا؛ حيث كان يطل على متابعيه خلال أيامه الأخيرة عبر السوشيال ميديا من خلال كتاباته، التي طالما تعلق جمهوره بها؛ حيث خاض العديد من المغامرات الصحفية، أبرزها لحظات تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، كما أجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر مثل "الخُط" و"عزت حنفي".

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