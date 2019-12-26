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اتحاد الشغل بتونس ترفض تحويل البلاد معبرا للدواعش نحو ليبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، من السلطات رفع حالة اليقظة والحذر والحيلولة دون تحويل تونس ممرّا للأسلحة، ومعبرا للدواعش نحو ليبيا.  

وأصدر الاتحاد العام للشغل بيانا، الخميس، عبر فيه عن ثقته بالجيش والأمة لحماية تراب تونس وسيادتها، وأدانت الحرب الدّائرة في ليبيا التي لم تخلّف غير الدمار والتقتيل والخراب. 

وندّد الاتحاد "بالتدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي، وحذر من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدّول تدقّ طبولها، مشيرا إلى أن حل الخلافات الليبية لن يكون، إلا داخليّا".  

وشدد على أن "السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتلّ فيها مصلحة البلاد المركز الأول مع احترام حقّ الأخوّة والجيرة ورفض التورّط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها". 

وأوضح الاتحاد العام للشغل أن دول الجوار أولى بالوساطة لوقف الحرب القذرة، ويدعو للتنسيق معهم للمساعدة على إيجاد حلّ ليبي لإنهاء الاقتتال بينهم. 

واستهجنت الرئاسة التونسية، الخميس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول انضمامها لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة حيادها. 

وقالت الرئاسة التونسية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن تصريحات أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد الأربعاء. 

وذكرت مسؤولة الإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر أن بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف.

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