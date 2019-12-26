كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

كشف النجم البرتغالي الكبير ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي وأسطورة ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، عن عدم تفكيره في الاعتزال في الوقت الحالي، مشدداً على أنه لايزال بحالة جيدة، وقادر على اللعب لفترة أطول.





وتحدث الدون لشبكة DAZN الإيطالية حول عدة موضوعات قائلاً: " جورجيو كيليني ولياندرو بونوتشي وماتياس دي ليخت لاعبو يوفنتوس هم أقوى المدافعين في الدوري الإيطالي حاليا ً".





وتابع: " دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأهم في العالم، بفارق كبير عن كأس العالم واليورو، أحب تلك البطولات، لكن دوري الأبطال له خصوصية كبيرة ".





وواصل: " حصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إنه لشرف عظيم، لا أدري ماذا سيحدث العام المقبل، الدوري الإيطالي يزخر بالكثير من اللاعبين الممتازين".





واستطرد: " أحب كل شئ في يوفنتوس، أنه فريق بعقلية كبيرة، هو أفضل ناد في إيطاليا، فهو ذو تاريخ عريق، أنا سعيد هنا بالتأكيد ".





وعن اعتزاله أكد الدون: " في سن الثامنة عشر، يفكر الشخص في الترفيه فقط، حيث لا توجد أي مسئوليات، الآن عليك أن تقدم أعلى المستويات وتفوز بالألقاب، أنا ما زلت بحالة جيدة، وأمتلك الدوافع للإستمرار".





وأضاف: " لا أعتقد أنني سأصبح مديراً فنياً، أؤكد على ذلك، لا أرى نفسي مدرباً، التتويج ببطولة يورو2016 هو التتويج الأبرز في مسيرتي، لقد بكيت وضحكت كثيراً، كان يوماً لا ينسى".





وعن أفضل أهدافه كشف: " هدفي في بوفون هو الأفضل في مسيرتي، كانت ليلة خاصة، أمام فريق قوي، وعلى ملعب رائع، وفي مرمى بوفون".





وانضم رونالدو في صيف عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة قدرت بحوالي 100 مليون يورو.



